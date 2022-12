Bonus 150 | 200 | 350 euro | ecco le date dei pagamenti INPS | occhio alle novità

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Arrivano finalmente ledeidell’sia per quello che riguarda ilda €150 che quello da €200 che anche quello da €350. Le notizie sono positive perché finalmente l’ha sbloccato numerosi accrediti di questie quindi gli italiani che ancora li stanno aspettando potranno finalmente avere queste cifre. Icontro il carovita sono stati introdotti dal governo Draghi ma tantissimi ancora non li hanno ricevuti./ I Love TradingInfatti ida €150,200 e €350 sono stati introdotti dal governo di Mario Draghi con i decreti regge denominati Aiuti 1 e ter. Proprio grazie a questi decreti legge sono stati introdotti questi preziosi ...

