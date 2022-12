Bonaccini contro la Liguria | ira Fdi | Accuse vili Caos sulla Ocean Viking

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Il governatore dell’Emilia Romagna ha dato al governo la responsabilità politica nell’indicare come porto sicuro Ravenna anziché La Spezia. Il partito del premier Meloni in tackle: “Velate allusioni al limite della calunnia”

La nave con a bordo 113 persone salvate in mare arriverà in Romagna il 31 dicembre: tra i passeggeri una donna incinta e un neonato di due settimane. Il sindaco De Pascale: «Siamo porto aperto ma se i ...