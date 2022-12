Bonaccini? Come va vestito in giro La foto-bomba | che imbarazzo | Guarda

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Impietosoal solito, Dagospia infierisce sul "pieno delirio adolescenziale" di Stefano. Il governatore dell'Emilia Romagna è il candidato favorito alle imminenti primarie del Partito democratico, dove sfiderà Elly Schlein (sua vice a Bologna, espressione dell'ala più a sinistra e filo-M5s del partito, sostenuta da buona parte dell'apparato), Paola De Michele e Gianni Cuperlo. In ogni caso, sentenzia il sito di gossip politico fondato e diretto da Roberto D'Agostino, se vincerà l'ex renziano"il nuovo Pd ripartirà dai risvoltini". "A 55 anni - si legge -esagera con la 'ristrutturazione estetica' di se stesso e va a spasso con risvoltini e mocassini lucidi, mettendo in mostra caviglie massicce da terzino e uno zampone da servire con le lenticchie". Effettivamente, la ...

Sky Tg24

...richiesto dai governatori lombardo e veneto ed assicurato dal ministro competente Roberto ... che, allo stato, sembrerebbe orientato a garantire il suo appoggio a Stefano... Stefano, Paola De Micheli ed Elly Schlein. Con Gianni Cuperlo, che ha da poco annunciato la sua candidatura, se lo riterrà, faremo altrettanto', prosegue Damiano. 'sempre, siamo ... Primarie Pd, Bonaccini annuncia tandem con Picierno: "Da combattimento come me" Meridionalista con il mito di Ciriaco De Mita, scelta da Bonaccini come sua vice nella corsa alla segreteria, dopo l’invasione russa la vicepresidente del parlamento europeo è diventata una convinta ...Il partito democratico si sta avviando con passi decisi verso il Congresso. Un percorso - scrive Alvaro Ricci, Capogruppo del Pd al Comune di Viterbo, - che ritengo quanto mai necessario e impellente ...