“Bomba Kvara” | indagine dei Carabinieri | scatta l’allarme per Capodanno

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Napoli è una terra passionale, ricca di arte, storia e bellezze di vario genere. La gente è solare e spensierata, ma soprattutto calciofila. I calciatori sono considerati delle vere e proprie star con alcuni che, nel corso degli anni, hanno lasciato un ricordo indelebile nel capoluogo campano. Uno tra tutti, sicuramente, Diego Armando Maradona. El pibe de oro non solo è stato il più grande calciatore della storia, ma ha avuto un forte impatto anche a livello sociale e politico, soprattutto durante i suoi anni azzurri, che lo hanno reso una figura divina che è entrata di prepotenza nei cuori di tutti gli appassionati. Passano gli anni e gli eroi restano nel ricordo, ma ne subentrano nuovi. A ridosso della festività dipurtroppo però vengono usati botti ed esplosivi pericolosi, che spesso il Comune raccomanda di non usare. Tra questi, fu inventato uno ...

L'ultimo in ordine cronologico è quello lanciato dai Carabinieri di Reggio Emilia che hanno ammonito a non utilizzare la cosiddetta ''. Con un comunicato, l'arma ha raccomandato di stare ...Ora a Reggio Emilia i Carabinieri lanciano l'allarme ''. Trattasi - da comunicato dell'arma provinciale - di 500 grammi di miscuglio esplosivo illegale. Mezzo chilo di botto fuorilegge, ... Scatta l'allarme dei Carabinieri per la Bomba Kvara: è la versione potenziata della Bomba di Maradona Khvicha Kvaratskhelia non è stato il solito nelle amichevoli invernali. Ovvio, visto che è reduce da una lombalgia. Come tornerà contro l'InterIn principio fu la “bomba di Maradona“. Il botto primordiale, negli anni attualizzato per questioni di puro marketing. E così seguirono la bomba di Careca, quella di Zola, la “bomba Cavani” e la “bomb ...