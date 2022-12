Bollette | per la luce calo del 19 | 5% nel 2023 | le nuove tariffe di Arera fino a marzo

(Di giovedì 29 dicembre 2022) È previsto undi quasi il 20% per i primi tre mesi del, secondo le ultime stime dell’agenziaper leenergetiche sui mercati tutelati. «Alladeldelle quotazioni all’ingrosso dei prodotti energetici», spiega l’agenzia, «oltre agli interventi voluti dal governo Meloni contro il caro-inseriti nella legge di Bilancio, nel primo trimestre del nuovo anno il prezzo di riferimento dell’energia elettrica per una famiglia tipo in mercato tutelato scenderà del 19,5% rispetto al trimestre precedente». Già negli ultimi tre mesi del 2022, il prezzo unico nazionale dell’elettricità (Pun) aveva registrato undel 48% rispetto ai livelli particolarmente alti tra luglio e settembre 2022, cioè 246 euro al megawattore contro ...

, calano le tariffe della luce: - 19,5% Con il calo delle quotazioni all'ingrosso dei ...il primo trimestre del 2023 il prezzo di riferimento dell'energia elettricala famiglia tipo in ...Gli utenti nel mercato tutelato (circa 7,3 milioni) vedranno ridursi la bolletta elettrica del 19,5cento il prossimo trimestre. Lo comunica l'area, agenzial'energia e le reti. L'aggiornamento riguardante il gas sarà diffuso il 3 gennaio.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...ROMA – “Mi fido dei miei alleati. I dibattiti sono naturali in un Governo guidato da più partiti, ma per me contano i fatti. Abbiamo approvato una legge di bilancio che non era facile con il poco temp ...