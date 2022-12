(Di giovedì 29 dicembre 2022) Si fa largo Nell’ultima bozza del decreto Milleproroghe il rischio di nuovi rincari sulle. Se da un lato, infatti, il Senato con difficoltà completa l’approvazione della manovra che mette a disposizione ben 21 miliardi dei 35 stanziati proprio contro il caro energia, nel decreto varato una settimana fa dal Consiglio dei ministri potrebbe entrare una misura che avvicina al capolinea la tregua fra fornitori e clienti, sancita la scorsa estate dal governo Draghi.? Se confermata nel testo definitivo, che a breve sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, da una parte verrebbe prolungata di altri due mesi, fino a giugno 2023, la sospensione delle modifiche unilaterali ai contratti di luce e gas. Dall’altra, si introdurrebbe una novità: la sospensione non si applicherebbe più ai rinnovi di ...

QuiFinanza

... che hanno una casa, ma sono schiacciate dalle difficoltà economiche tra affitti,, spese ... Milano Post Milano Post è edito dalla Società EditorialeMilano Post S.r.l.s , con sede in ...L'unica cosa seria l'aveva già impostata Mario Draghi, i soldi per far fronte al caro -. ...di usare la parola "machete" a proposito della fedeltà dei burocrati Si va prospettando una... Bollette, nuova stangata in arrivo Ecco perchè A subire la batosta maggiore sono state le oltre trentamila piccole e micro imprese del territorio. Cirelli (Confartigianato): "Il dato rende l’idea di ciò che è stata la speculazione sull’erogazione ...Il ministro Fitto sui 55 progetti del secondo semestre: ok alla terza tranche di risorse europee, 19 miliardi. Legge di Bilancio, testo invariato ...