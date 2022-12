Bollette | il prezzo dell' elettricità si riduce del 19 | 5% nel primo trimestre del 2023

TGCOM

Già nel quarto trimestre 2022, in base ai dati di preconsuntivo, ilunico nazionale dell'elettricità (PUN) è risultato in calo del 48% circa rispetto ai livelli molto elevati del terzo ...... in base ai dati di preconsuntivo, ilunico nazionale dell'elettricità (Pun) è risultato in ... Leggi Ancheluce e gas, aumenti illegittimi: ecco cosa possono fare gli utenti I bonus ... Bollette, prezzo elettricità -19,5% nel primo trimestre del 2023 Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Grazie al calo delle quotazioni all'ingrosso dei prodotti energetici e agli interventi del governo sulle bollette contenuti nella legge Bilancio, per il primo trimestre del 2023 il prezzo di riferimen ...