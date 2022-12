Bollette | elettricità -19 | 5 per cento dall’1 gennaio Il prossimo trimestre per gli utenti del mercato tutelato

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Glinel(circa 7,3 milioni) vedranno ridursi la bolletta elettrica del 19,5 peril. Lo comunica l’area, agenzia per l’energia e le reti. L’aggiornamento riguardante il gas sarà diffuso il 3. L'articolo-19,5 per Ilper glidel proviene da Noi Notizie..

Spesa famiglia - tipo 1.374 euro (+67%) aprile 2022 - marzo 2023 . Gia' nel quarto trimestre 2022, in base ai dati di preconsuntivo, il prezzo unico nazionale dell'elettricita' e' risultato in calo ...Le nuove tariffe valgono dal 1 gennaio per chi è in regime di tutela, ma forse lescenderanno un po' per ... Bollette, il prezzo dell'elettricità si riduce del 19,5% nel primo trimestre del 2023