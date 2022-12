Blind rescinde e l'Ajax che sfiorò la finale di Champions sparisce. Ma che fine hanno fatto i protagonisti FOTO

QUOTIDIANO NAZIONALE

Il difensore olandese saluta il club nel quale è cresciuto con sei mesi d'anticipo rispetto alla naturale conclusione del ...Calciomercato,con l'Ajax: il comunicato ufficiale A sei mesi dalla scadenza, la scelta di lasciare l'Ajax sin da subito ha ovviamente destato grande sorpresa. Daley©LaPresse Il ... Ajax, Blind rescinde anticipatamente il contratto: lascia dopo 333 presenze Le strade di Daley Blind e dell’Ajax si sono definitivamente separate. Una storia d’amore durata per tutta la carriera del laterale olandese – le uniche due parentesi non vissute con la maglia dei Lan ...Ajax, Daley Blind saluta i tifosi dopo la rescissione del contratto: "Non avrei voluto chiudere così, ma non è sempre stato facile" ...