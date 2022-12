Bimbo ferito a Ventimiglia | il compagno della nonna parla | ora si indaga per lesioni

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Non c’è stato nessun incidente stradale. E questo lo avevano scoperto sin da subito gli inquirenti, visionando i videozona a caccia del piratastrada che avrebbe investito il bambino di sei anni di, che era stata affidato dai genitori allae al suo. Ci sarebbe stato altro. E a dieci giorni dai fatti, ildel piccolo, avrebbe deciso dire. Ieri mattina, si è recato in questura dove si è costituito. Insieme a lui, l’avvocato e ladel piccolo che, intervistata dai giornalisti, ha ribadito di non sapere nulla. “Io per mio nipote farei di tutto e mio figlio questo lo sa” ha detto la donna. E infatti Simone, il papà del bambino, non ha mai pensato che sua ...

Agenzia ANSA

... a causa di una distrazione, e per poi ritrovarlo vicino casa, in strada,. A raccogliere il ... In quell'occasione il compagno disse che ilera stato investito da un'auto pirata , ma le ...E' stato indagato, in stato di libertà, per lesioni gravissime il compagno della nonna deldi 6 anni trovato gravementein via Gallardi, a Ventimiglia, la mattina del 19 dicembre scorso. L'uomo è stato a lungo interrogato, nel pomeriggio, dal pubblico ministero Maria Paola ... Bimbo ferito in strada: compagno nonna indagato, lo ha picchiato VENTIMIGLIA - Si è costituito il compagno della nonna paterna del bambino di 6 anni che il 19 dicembre scorso è stato trovato gravemente ferito in via Gallardi, a Ventimiglia (LEGGI QUI). Un giallo an ...L’albero di Natale al centro della piazza è altissimo, e gli addobbi sono i pensierini dei bimbi contro la guerra, contro la mafia. «Se ci diamo una mano, i miracoli ...