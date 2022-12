Berrettini-Monteiro stanotte in tv | orario | canale e diretta streaming United Cup 2023

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Matteose la vedrà contro Thiagonel terzo singolare di Italia-Brasile, incontro inaugurale nel Gruppo E dellaCupper gli azzurri capitanati da Vincenzo Santopadre. La stagione del romano inizia dal cemento outdoor di Brisbane. Il campione azzurro vuole subito iniziare con il piede giusto la nuova annata dopo degli ultimi mesi caratterizzati da tanti problemi fisici. L’avversario non è semplice. Il brasiliano, infatti, da ormai tanti anni staziona stabilmente all’interno dei primi cento giocatori del mondo e riesce ad esprimersi bene in tutte le condizioni di gioco.è l’indiscusso favorito della sfida sia per un discorso di esperienza sia per l’adattabilità ai manti veloci. Il numero sedici del mondo si è aggiudicato al terzo set l’unico precedente andato in ...

SPORTFACE.IT

Attesa per domani, 30 dicembre, per l'esordio di Matteoche affronterà il numero 71 al mondo Thiago, battuto quest'anno negli ottavi sulla terra di Rio de Janeiro. Poi toccherà a ...L'Italia tornerà domani in campo nella United Cup 2023 con il prosieguo della sfida con il Brasile. Si comincerà con Matteoche incrocerà Thiago, a seguire invece Lucia Bronzetti affronterà Laura Pigossi. Nel caso in cui si dovesse rimanere in parità, sarà invece il momento del doppio misto, dove per ... Berrettini-Monteiro stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming ... Matteo Berrettini, numero 16 del ranking, affronterà Thiago Monteiro (71). Quindi Lucia Bronzetti fiderà Laura Pigossi (118). In chiusura il doppio misto. Lunedì 19/12 Martedì 20/12 Mercoledì 21/12 ...Il tennista azzurro rimette in equilibrio la sfida del gruppo E. Ko Martina Trevisan contro Beatriz Haddad Maia ...