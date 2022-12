Benfica | Schmidt ironizza su Enzo Fernandez | «Fino al 31 dicembre possiamo stare tranquilli»

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Roger, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa di una eventuale cessione diRoger, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «al 31, nessuno verrà a prendere un nostro giocatore… Ora voglio pensare al Braga, il resto si vedrà quando aprirà il mercato. Ma quando hai giocatori di grande talento, c’è il rischio di perderli e bisogna essere pronti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Lo ha detto l'allenatore del, Roger, in conferenza stampa alla vigilia del primo impegno ufficiale dei portoghesi dopo i Mondiali, parlando di chi è definitivamente esploso in Qatar, ...Rogerprova a ironizzare ma sa che sarà difficile per iltrattenere Enzo Fernandez, centrocampista argentino rivelazione agli ultimi Mondiali e per il quale sarebbero già arrivate ... Il tecnico del Benfica, Roger Schmidt, su Champions League ... Roger Schmidt hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, die auslaufenden Verträge von Alejandro Grimaldo (27) und Nicolás Otamendi (34) zu verlänge (...) ...'Quando hai giocatori di grande talento, c'è il rischio di perderli' LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) - 'Fino al 31 dicembre possiamo ...