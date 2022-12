Beccaria | tutti gli evasi sono tornati in carcere | gli ultimi due erano da un conoscente

IL GIORNO

...di Natale' anche degli ultimi due evasi dalche mancavano all'appello, ci ha messo una pezza '. Poi però De Fazio polemizza: 'Ma non è tutto bene quel che finisce bene . Ora chee ...Anche gli ultimi due ragazzi evasi dall'istituto minorilela notte di Natale sono tornati in carcere. I giovani,tra i 17 e 18 anni, erano riusciti ad aprire un varco nella recinzione approfittando di alcuni lavori. Gli ultimi due erano ... Carcere Beccaria, catturati gli ultimi due evasi. Tutti in cella i 7 ... A Natale la fuga dal carcere minorile milanese. Il Nucleo investigativo centrale della Polizia Penitenziaria ha localizzato gli ultimi due evasi dal carcere minorile Beccaria di Milano, in fuga dallo ...Nelle ore in cui uno dei rintracciati patteggiava una pena di 10 mesi presi gli ultimi due evasi dal Beccaria trovati assieme in un appartamento ...