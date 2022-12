Beccaglia | «Ci sono donne che mi accusano di aver rovinato la vita al mio molestatore» 

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Nel novembre 2021 fu palpeggiata da un tifoso all’esterno dello stadio Castellani dopo Empoli-Fiorentina, mentre era impegnata nella diretta per Toscana Tv. Qualche giorno fa Gretaha ricevuto giustizia. Il tifoso che le aveva toccato il sedere come se fosse la cosa più normale del mondo è stato condannato ad un anno e sei mesi di reclusione per violenza sessuale con pena sospesa. Lane parla a Grazia. Dice di essere felice ma racconta anche che riceve molti insulti, soprattutto dalle, che ladilaal tifoso che l’aveva palpeggiata. «felice. Anche se mi stanno insultando tutti sui social, come se io avessi commesso qualcosa di sbagliato, ma non è così. Purtroppo, come già un anno fa, ...

Calciomercato.com

SIMBOLO - Gretaè diventata un simbolo dopo aver detto all'uomo che la stava palpeggiando 'Questo non lo puoi fare': 'Iostata educata così e credo che sia giusto dire a un uomo di non ...... non solo, egli dovrà versare 10 mila euro alla signorina, Greta, e una somma identica ... Per questo propongo ai nostri lettori, che nonbischeri, di aiutare il colpevole di nulla a ... Greta Beccaglia: 'Non è normale che un uomo si senta autorizzato a ... Ricordate la vicenda della partita finita alla ribalta nazionale non tanto per motivi sportivi (Empoli - Fiorentina 2-1) quanto per un fatto accaduto alla fine, durante un'intervista andata in onda su ...La giornalista Greta Beccaglia ha parlato della triste vicenda che l'ha vista protagonista lo scorso anno al termine della partita Fiorentina-Empoli.