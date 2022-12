‘Beata Te’ | Lisa Nur Sultan e Paola Randi | «La vita è meno razionale di quanto vorremmo»

Leggi su funweek

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Arriva il 25 dicembre su Sky Cinema (e in streaming su NOW) Beata Te, film con Serena Rossi e Fabio Balsamo scritto daNure Carlotta Corradi e diretto da. Una commedia, prodotta da Olivia Musini di Cinemaundici, che affronta con toni leggeri ma non banali il delicato tema della maternità e della libera scelta. «La scintilla per me – ci diceNur– è stata vedere a teatro lo spettacolo di Luisa Merloni con Luisa Merloni e Marco Quaglia (Farsi Fuori, ndr). Una storia sulla Predestinata e l’Arcangelo, fantastica. Ho prima chiamato Carlotta ee poi abbiamo contattato. A quel punto penso siano bastati 30 secondi». LEGGI ANCHE:Te’, Serena Rossi e Fabio ...