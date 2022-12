Beach volley | World Tour 2022 Den Haag Azzurri out in qualificazione nel Future indoor di fine anno

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Escono nelle qualificazioni le due coppie azzurre impegnate nell’ultimo torneo dell’, ildi Denin programma da ieri fino a sabato, quando si disputerle finali maschili. Tanta Olanda, come da programma, ma anche qualche coppia interessante da tenere d’occhio per il futuro al via del torneo che si disputa al coperto nel grande impianto di Den. In campo maschile sono andati molto vicini allagliCrusca/Cravera che hsuperato il primo turno delle qualificazioni battendo 2-1 (21-14, 13-21, 15-13) i francesi Klein/Philippe. Nel secondo turno, decisivo per l’ingresso in main draw, glisi sono arresi al termine di una vera e propria battaglia, ai padroni di casa Heemskerk/Toet che ...