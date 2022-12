Basket | Eurolega | l’Olimpia dà spettacolo | ritrova Deshaun Thomas e doma Valencia

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Si è conclusa la sfida valevole per la sedicesima giornata die sul parquet del Forum d’Assago sono scese l’EA7 Emporio Armani Milano e il, in un match tra due formazioni a caccia di una vittoria per avvicinare la zona playoff. Ecco come è andata. Avvio positivo per Milano, che dopo la tripla iniziale di Dubljevic obbliga gli iberici a diversi falli. Milano muove il tabellino dalla lunetta, ma soprattutto in pochi minuti manda in bonus. Servono, comunque, quasi 5 minuti prima che i liberi di Hall portino avanti Milano, che insiste e con Brandon Davies eallunga. La tripla di Mitrou-Long vale il +6 e ancora Mitrou-Long da oltre l’arco manda al primo stop le due squadre sul 29-22. Il secondo quarto riparte da dove si era finito, cioè con Mitrou-Long da oltre ...