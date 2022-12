Barcellona | il Tottenham vuole Kessie | pronta un’offerta da 15 milioni

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Franckpotrebbe già salutare il. Il centrocampista non è riuscito a trovare lo spazio che sperava, anche se Xavi continua a considerarlo un giocatore importante. Il club catalano ha bisogno di soldi ed è pronto a monetizzare sul cartellino di un calciatore arrivato a parametro zero. Secondo quanto riportato da ‘Sport‘, ildi Antonio Conte sarebbe pronto a offrire una cifra intorno ai 15di euro per portare l’ex Milan a Londra. SportFace.

Sportitalia

...00 Newcastle - Leeds United 18:30 Brighton - Arsenal CALCIO - LA LIGA 14:00- Espanyol 16:15 R. Sociedad - Osasuna 16:15 Villarreal - Valencia CALCIO - PREMIER LEAGUE 15:00- ......00 Newcastle - Leeds United 18:30 Brighton - Arsenal CALCIO - LA LIGA 14:00- Espanyol 16:15 R. Sociedad - Osasuna 16:15 Villarreal - Valencia CALCIO - PREMIER LEAGUE 15:00- ... Barcellona, tentativo del Tottenham per Kessie: i catalani ci pensano Il Barcellona lavora per portare alla corte di Xavi il giovane attaccante Moukoko: affare in chiusura a parametro zero Moukoko sarebbe pronto a lasciare il Borussia Dortmund in estate, visto anche il ...La situazione di Ruslan Malinovskyi è prettamente legata alle intenzioni del Tottenham. Nel frattempo l’Atalanta aspetta Malinovskyi è uno dei giocatori che attualmente l’Atalanta è intenzionata a ven ...