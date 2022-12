Ballotta | Alla ripresa sono numerosi i punti interrogativi | non è detto che il Napoli riparta allo stesso modo

(Di giovedì 29 dicembre 2022) A "1 Football Club" su 1 Station Radio, ha parlato Marco, ex portiere, di seguito le sue parole: Perché il calcio italiano fa fatica a competere con gli altri campionati europei? "Siamo rimasti indietro, abbiamo lasciato spazio ad altri paesi. A livello economico, non possiamo competere con la supremazia dei club inglesi e del Psg. Lentamente, però, ci stiamo riprendendo, ma non possiamo pretendere di eccedere senza avere gli espedienti adeguati". Non si potrebbe emulare qualche sistema? "Forse sì, ma tutto passa da un discorso economico, stiamo stravolgendo tutto.cambiate tante situazioni, dovremmo essere al passo dei tempi ed avvicinarci alle altre realtà. Come tifo ed attaccamento, i club inglesisempre stati superiori; anche a livello di merchandising, siamo distanti sotto questo punto ...

