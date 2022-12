«Avevo paura di fare coming out con mio padre | ma lui mi ha detto “non me lo potevi dire subito?!”»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Francesca Vecchioni, 47 anni, figlia del cantautore Roberto Vecchioni e presidente della Fondazione Diversity — no profit che promuove la cultura dell’inclusione nei media, nelle aziende e nella societa?, ha raccontato al Corriere della Sera del giorno in cui disse a suodi essere lesbica. «Ala verita? nonnessuna intenzione diout con mio, perche?della sua reazione. E? stato lui che e? venuto a chiedermi» Un giorno a colazione arrivò la difficile domanda per sapere se la figlia frequentava qualcuno, se avesse un fidanzato, una domanda a cui era complesso rispondere secondo Francesca «Si allarmo? subito: “Perche? non me lo vuoi, cosa c’e? che non va? E? un drogato, un ...