Autonomia | Calderoli | ' progetto che fa bene al Paese'

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Milano, 29 dic. (Adnkronos) - "Oggi, dopo l'approvazione della legge di bilancio, ho trasmesso a Palazzo Chigi la proposta di attuazione dell'differenziata. Credo di portare avanti unche facciaal, indipendentemente dall'essere di destra o di sinistra, della Lega o di Fratelli d'Italia". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto, a margine della 'Bèrghem Frecc' in corso ad Alzano Lombardo. A chi gli chiede se ritenga che l'possa conciliarsi con il presidenzialismo, sul quale stamane la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha confermato il suo impegno,risponde: "Io vedo due conciliabilità assolute e Fratelli d'Italia è stato assolutamente allineato. Ricordo poi che ...

Corriere del Mezzogiorno

fissa le tappe per l''Con tutto il rispetto per le plurime sigle sindacali, prima di annunciare mobilitazioni di massa contro l'sarebbe gradita almeno la bontà di ...Nel mese di gennaio incontrerò il ministroper parlare didifferenziata e di decreti attuativi e del principio di insularità e riattuazione dell'articolo 36 e 27 dello Statuto. Ci ... Autonomia, Calderoli deposita il disegno di legge: avanti tutta BARI (ITALPRESS) - "La decisione del ministro Calderoli di trasmettere il testo del disegno di legge sulla cosiddetta autonomia differenziata alla presiden ...Milano, 29 dic. (Adnkronos) – “Ho recentemente visto Umberto Bossi e gli ho riferito in merito all’autonomia; il 6 di gennaio avremo la cena della Befana insieme, dove gli presenterò gli ultimi passag ...