Aurora Ramazzotti in palestra con il pancione | «Modalità mamma attivata» L' allenamento con Goffredo

(Di giovedì 29 dicembre 2022)è in vacanza in montagna con il compagnoCerza. La figlia di Michelle Hunziker, ha sempre dichiarato di non volere rinunciare al propriononostante la...

leggo.it

diventer presto mamma per la prima volta. Un'attesa che rende super felice anche sua madre Michelle, che su Instagram ha appena pubblicato una tenera foto nella quale accarezza il ...In estate, poi, la Hunziker ha anche scoperto che diventerà presto nonna, dal momento in cuie il compagno Goffredo Cerza aspettano un maschietto per il 2023. Alla fine, ha scelto ... Tommaso Zorzi scherza: «Pochissimo tempo rimasto...». Cosa succede in vacanza con Aurora Ramazzotti Il racconto di Tommaso Zorzi ha dell'incredibile. Su Instagram, l'influencer ha raccontato ai fan, utilizzando ampie dosi di ironia, uno spiacevole episodio capitato in ...Il famoso cantante sta per diventare nonno per la prima volta. L'emozione è tanta e rivela cosa farà con il nipotino.