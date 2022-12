Atterraggio d' emergenza per un aereo da turismo a quota 2 100 metri sui Lagorai | un calo di potenza del motore

TGCOM

... l'istituto penale per minorenni 'Cesare Beccaria' - - > leggi dopo - - > ingrandisci slideshow A BORDO TRE PERSONEdisul gruppo Lagorai, a 2.100 metri la scoperta di Luca ...Un aereo da turismo con tre persone a bordo ha effettuato undia quota 2.100 metri sul gruppo del Lagorai, nella zona del bivacco "Paolo e Nicola", in Trentino. Le persone a bordo, due ragazze e un ragazzo, sono uscite dal velivolo ... Atterraggio di emergenza sul gruppo Lagorai, a 2.100 metri Stanno per atterrare quando qualcosa va storto: l'aereo precipita su un campo da golf a Pewaukee, schiantandosi tra gli alberi e strappando via le ali. Tutto l'equipaggio e i 53 cani riportano delle f ...Atterraggio di fortuna sul Lagorai: salvi tre longaronesi. Un aereo da turismo è planato sulla superficie innevata ai piedi di Cima Cece, la più alta del Lagorai, alle 16.20 di oggi. Una manovra di… L ...