Atletica | Jacobs e Vallortigara Atleti dell’Anno Fidal

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Roma – MarcellUomo, ElenaDonna: ecco i principali verdetti del sondaggio lanciato dalla Federazione Italiana diLeggera per premiare simbolicamente i campioni azzurri protagonisti della stagione che sta terminando. A vincere l’ “Atleta2022” è anche la staffetta 4×100 femminile (Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni, Alessia Pavese, Gloria Hooper) eletta Squadrae bronzo agli Europei, i giovani Mattia Furlani (campione d’Europa U18 del lungo con 8,04 e dell’alto) e Rachele Mori che hanno trionfato per la categoria U20, i master Roberto Paesani e Anna Micheletti scelti come migliori ‘over 35’ della stagione. Il voto era rappresentato da un mix delle preferenze espresse da una ...