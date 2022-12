Atletica | Elena Vallortigara e Marcell Jacobs votati atleti dell’anno

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Il sondaggio lanciato dalla Federazione Italiana diLeggera ha visto trionfare, eletti rispettivamente Uomoe Donna. Gloria anche per la staffetta 4×100 femminile (Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni, Alessia Pavese, Gloria Hooper), votata “Squadra”. Infine, nella categoria U20 sono stati premiati Mattia Furlani e Rachele Mori e in quella ‘over 35’ Roberto Paesani e Anna Micheletti. A decretare i vincitori è stata una giuria di esperti (il cui parere ha pesato all’incirca due terzi sul totale) e dalle preferenze espresse sui social. SportFace.

