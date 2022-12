Atalanta | Leicester | Bournemouth e Fiorentina su Boga

Leggi su sportface

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Continua a far parlare il futuro di Jeremiecon i colori dell’. L’ivoriano infatti potrebbe essere in uscita da Bergamo e, se in Italia c’è lache lo segue con attenzione, anche in Inghilterra l’ex Sassuolo ha società che hanno puntato gli occhi su di lui. Secondo quanto riportato dal Daily Mail,guarderebbero a lui già a gennaio. Per, questa non sarebbe una prima assoluta in Premier League, in questo il ragazzo è cresciuto nelle giovanili del Chelsea. SportFace.