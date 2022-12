Atalanta-Az Alkmaar | 0-1 | top Lookman | flop Zapata

Fantacalcio ®

Alle 19 tocca all'contro l'AZ. Domani Juventus contro Standard Liegi e Milan contro il PSV. Domani in campo Juventus contro Standard Liegi e Milan contro il PSV . Vigilia dunque per ...Tridente offensivo composta Le probabili formazioni di- AZ(3 - 4 - 2 - 1): Musso; Toloi, Scalvini, Palomino; Hateboer, Ederson, Malinovskyi, Soppy; Lookman, Boga, Zapata. ... Atalanta, fari puntati su due talenti dell'AZ Alkmaar Ultimo test internazionale per l’ Atalanta giovedì 29 dicembre prima della ripresa del campionato. Al Gewiss Stadium (ore 19, diretta tv su Sky) i nerazzurri affrontano gli olandesi dell’Az Alkmaar, l ...Incontro amichevole fra la squadra di Gasperini e quella olandese in cui milita il fratello del nerazzurro Teun Koopmeiners 18.31 Le squadre sono in campo per completare le operazioni di riscaldamento ...