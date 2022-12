Atalanta-Az Alkmaar 0-1 | Gasperini | “La partita si è afflosciata | non è un bel segnale”

(Di giovedì 29 dicembre 2022) “Eravamo abituati che chi entrava determinava le partite. Anzi le partite si afflosciano un po’, non è un bel. Regali? Non ci sono regali, il regalo è avere un bello spirito e un bel carattere e una compattezza d’ambiente, c’è un po’ di diversità di vedute. Si parla un po’ troppo di risultati e obiettivi, ma secondo me questa non è una squadra che deve avere obiettivi, deve giocare le sue partite viste le difficoltà che ci possono essere”. Queste le parole di uno sconfortato Gian Pierodopo la sconfitta della suain amichevole contro l’AZ: “Non è tutto da buttare, ma mi aspettavo qualcosa di più. A tratti abbiamo fatto una buona, ma senza la necessaria determinazione. La squadra ha lavorato bene in queste settimane, ma non c’è stata la giusta risposta ...

Fantacalcio ®

Gli errori di Palomino e Zapata consegnano il "derby" dei Koopmeiners a Peer, fratello minore di Teun. L'Azsi impone di misura (0 - 1) in casa dell'di Gasperini e condanna i bergamaschi alla seconda sconfitta in altrettante amichevoli internazionali giocate al Gewiss Stadium durante la ...Il tabellino di- AZ0 - 1 con i gol e i marcatori della sfida valida come amichevole invernale del 29 dicembre 2022. Disastroso errore difensivo di Palomino e Sportiello a portare in vantaggio dopo ... Atalanta, fari puntati su due talenti dell'AZ Alkmaar Gli olandesi vincono l'amichevole del 'Gewiss Stadium' grazie a un gol di Evjen (0-1), che al primo minuto approfitta di un'indecisione del difensore di Gasperini. Nella ripresa il rigore del possibil ...Il "derby" dei Koopmeiners va a Peer, fratello minore dell'atalantino Teun, per la squadra di Gasperini è il secondo k.o. in altrettante amichevoli in casa ...