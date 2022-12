Atalanta AZ 0-1 LIVE | comincia il secondo tempo

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Al Gewiss Stadium, il match valido per l’amichevole trae AZ: sintesi, tabellino, risultato e cronacaAl Gewiss Stadium,e AZ si affrontano nel match valido per l’amichevole di stasera alle ore 19:00 SintesiAZ Inizio alle 19.00 1? GOAL AZ. Palla a Palomino che tenta di rinviare, ma goffamente la palla è respinta dall’attaccante che a porta vuota mette in rete. 9? OCCASIONE. Ripartenza nerazzurra con Hojlund che porta palla al limite dell’area di rigore. Il danese tenta il tiro, ma la pala finisce sul palo. 11? EDERSON! Palla al brasiliano che al limite dell’area di rigore impegna Verhulst con un tiro dalla distanza. 24? AZ VICINO AL RADDOPPIO. Gli olandesi ripartono in velocità con Evjen che tenta il tiro, ma Sportiello. 29? LOOKMAN! ...

