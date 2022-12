Assegno Unico | dal 1° marzo 2023 il rinnovo sarà automatico - Ecco la GUIDA INPS

QuiFinanza

L'Inps ricorda che il Portale delle Famiglie è stato già integrato con i dati afferenti alle prestazioni riguardanti l'e universale (AUU), il bonus asilo nido, l'temporaneo per ...Serve per accedere a Bonus e agevolazioni oppure per ottenere un importo maggiore con riferimento ad alcune prestazioni - ad esempio l'. La seconda indicazione da tenere a mente è che l'... Assegno unico, quando bisogna rinnovare l’Isee 2023 Mentre la legge di Bilancio si appresta a ottenere il via libera definitivo del Senato, è possibile fare il punto sugli effetti di alcune misure previste su famiglie e contribuenti ...Il governo Meloni nella manovra economica ha prolungato diversi bonus, che erano stati già introdotti nel 2022 ...