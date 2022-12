LA NAZIONE

Torna alla carica il consigliere regionale Natale: 'Se si segue il piano triennale ne servirebbero 279'. Questione infermieri: 'I primi in graduatoria i più penalizzati. Costretti a scegliere una ...In questo senso il fabbisogno dei 33 posti del bando è, come l'emendamento indica, l'espressione del 50% dell'attuale fabbisogno diindicato dall'azienda sanitaria locale. Il resto del ... Asl5, le assunzioni restano al palo "Slitta ancora il bando per le Oss" “Nonostante che la norma Rossomando preveda espressamente che le amministrazioni “possono, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, avviare procedure selettive per il reclutamen ...L'Università di Salerno ha indetto un nuovo concorso pubblico per l'assegnazione di borse di studio per 21 dottorati di ricerca ...