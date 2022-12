Ascolti Tv 28 dicembre | “Meraviglie” funziona anche con Chartres e Lisbona “Sissi 2” tiene sù Canale5 Sorprende “Gifted” | male Malgioglio e Venier

(Di giovedì 29 dicembre 2022)al top: Tg1 a 4,739 milioni e 24,93%. Su Rai1 “I Soliti Ignoti” 4,644 milioni e 23,1%. Tg5 a 4,112 milioni e 21,43%. Su Rai1 “L’Eredità” 3,889 milioni e 23,2%. Su Canale 5 “Striscia la Notizia” a 3,769 milioni di spettatori e 18,8%. Tg1 delle 13.30 a 3,731 milioni e 26,7%. Mercoledì sera televisivo anomalo, senza Chi l’ha visto?, in pausa, quello del 28. Rai1 ha programmato, ma con Alberto Angela in visitafuori da nostri confini nazionali. E Canale 5 ha risposto con serie in prima tv. Lato Viale Mazzini, Rai2 ha puntato su Mi casa es tu casa e Rai3 sul film- Il dono del talento. Lato Cologno, Italia 1 ha trasmesso il cult L’attimo fuggente, mentre le altre opzioni principali sono state Controcorrente prima serata su Rete4 e Atlantide su ...

SuperGuidaTV

tv, come funziona l'Auditel . La prima serata del 28: Alberto Angela batte Sissi. Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share: Rai 1, ...Redazione Sorrisi Rai1 " Meraviglie " Stelle d'Europa ": 2.884.000 spettatori (share 17,1%). Canale 5 " Sissi ": 2.279.000 spettatori (share 13,9%). Rai3 " Gifted " Il dono del talento ": 1.488.000 ... Ascolti tv, lunedì 26 dicembre 2022: La bella e la bestia (14.3%), Grande Fratello Vip 2022 (19.1%) | Dati Auditel Sissi torna su Canale 5 con la seconda stagione e fa il boom di ascolti. La serie tedesca nella seconda parte è composta da 6 episodi suddivisa in 3 prime serate mercoledì ...Grandi numeri anche per Antonella Clerici con il suo E' sempre mezzogiorno che vola nei giorni di festa Ottimi ascolti e grandi numeri per il mezzogiorno di Rai 1. La scelta di non mandare in onda del ...