Ascolti Tv 28 dicembre | “Meraviglie” funziona anche con Chartres e Lisbona “Sissi 2” tiene sù Canale5 Sorprende “Gifted” | male Malgioglio e Venier

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 29 dicembre 2022)al top: Tg1 a 4,739 milioni e 24,93%. Su Rai1 “I Soliti Ignoti” 4,644 milioni e 23,1%. Tg5 a 4,112 milioni e 21,43%. Su Rai1 “L’Eredità” 3,889 milioni e 23,2%. Su Canale 5 “Striscia la Notizia” a 3,769 milioni di spettatori e 18,8%. Tg1 delle 13.30 a 3,731 milioni e 26,7%. Mercoledì sera televisivo anomalo, senza Chi l’ha visto?, in pausa, quello del 28. Rai1 ha programmato, ma con Alberto Angela in visitafuori da nostri confini nazionali. E Canale 5 ha risposto con serie in prima tv. Lato Viale Mazzini, Rai2 ha puntato su Mi casa es tu casa e Rai3 sul film- Il dono del talento. Lato Cologno, Italia 1 ha trasmesso il cult L’attimo fuggente, mentre le altre opzioni principali sono state Controcorrente prima serata su Rete4 e Atlantide su ...