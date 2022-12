Ascolti TV 28 dicembre 2022 | Alberto Angela vince con le sue «Meraviglie»

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Come sono andati glitv del giorno 28? Quella di ieri sera è stata senza dubbio la serata di, che ha debuttato con una novità assoluta in Prime Time:– Stelle d'Europa. Questa volta il figlio del compianto Pieroha portato le telecamere di Rai 1 al di fuori dei confini, esplorando l'Europa e mostrandone la sua bellezza al pubblico spettatore. Allo stesso tempo Canale 5 ha proposto una delle serie tv più attese dagli appassionati del genere: Sissi 2. Chi sarà riuscito ad accaparrarsi la più ampia fetta di share? E non si può ignorare l'enorme successo che il gioco televisivo di Amadeus sta ottenendo in questo periodo festivo. C'è da dire che Soliti Ignoti e L'Eredità stanno viaggiando di pari passo!TV ieri 28 ...

tv, come funziona l'Auditel . La prima serata del 28: Alberto Angela batte Sissi. Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share: Rai 1, ...Redazione Sorrisi Rai1 " Meraviglie " Stelle d'Europa ": 2.884.000 spettatori (share 17,1%). Canale 5 " Sissi ": 2.279.000 spettatori (share 13,9%). Rai3 " Gifted " Il dono del talento ": 1.488.000 ... Ascolti tv, lunedì 26 dicembre 2022: La bella e la bestia (14.3%), Grande Fratello Vip 2022 (19.1%) | Dati Auditel Grandi numeri anche per Antonella Clerici con il suo E' sempre mezzogiorno che vola nei giorni di festa Ottimi ascolti e grandi numeri per il mezzogiorno di Rai 1. La scelta di non mandare in onda del ...Gli ascolti tv di ieri, mercoledì 28 dicembre 2022: i dati Auditel sulla serata vinta da Meraviglie di Alberto Angela, male Canale 5 senza Maria De Filippi.