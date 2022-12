Ascolti tv 28 dicembre 2022 | Alberto Angela e le sue Meraviglie i più visti

(Di giovedì 29 dicembre 2022)tv: Rai1 davanti a Canale 5 e Rai3 Bene l’ammiraglia Rai nella serata di ieri, con– Stelle d’Europa su Rai 1 che ha fatto registrare il 17,1% di share media con 2,884 milioni di spettatori, mentre Sissi su Canale 5 è stato visto da 2,279 milioni di spettatori, il 13,9% e Gifted – Il dono del talento su Rai3 all’8,3% e 1,488 milioni di contatti. La settimana scorsa Rai1 con Arnoldo Mondadori – I libri per cambiare il mondo aveva raggiunto l’11,6% di share media con 1,888 milioni di spettatori, Il Primo Natale su Canale 5 è stato visto da 2,466 milioni di spettatori con il 16,2% e Chi l’ha visto? Su Rai 3 al 13,5% e 2,051 milioni di contatti.tv altre reti La classifica deglitv delle reti generaliste prosegue con L’attimo fuggente su Italia1 al 5,8% e 925 mila spettatori, Mi casa es ...

tv, come funziona l'Auditel . La prima serata del 28: Alberto Angela batte Sissi. Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share: Rai 1, ...Redazione Sorrisi Rai1 " Meraviglie " Stelle d'Europa ": 2.884.000 spettatori (share 17,1%). Canale 5 " Sissi ": 2.279.000 spettatori (share 13,9%). Rai3 " Gifted " Il dono del talento ": 1.488.000 ... Ascolti tv, lunedì 26 dicembre 2022: La bella e la bestia (14.3%), Grande Fratello Vip 2022 (19.1%) | Dati Auditel Ascolti tv dati auditel ieri sera 28 dicembre 2022: quanto ha fatto la prima puntata di Sissi 2 serie tv di Canale 5Perché è sempre mezzogiorno oggi non va in onda: il motivo del cambio di programma su Rai 1. Tutte le informazioni nel dettaglio ...