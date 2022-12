ASCOLTI 2022 | RAI BATTE MEDIASET FUORTES | “PREMIATA QUALITÀ E VARIETÀ DELL’OFFERTA”

Leggi su bubinoblog

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Fiction, informazione, intrattenimento e sport: unda record per l’offerta Rai che si conferma leader deglitelevisivi, ma non solo, con le tre reti generaliste nettamente sopra le reti concorrenti. Nell’intera giornata, in particolare, le tre reti Rai fanno registrare il 30,1% di share distanziando le tre dirette concorrenti, al 25,5%. E in prima serata il distacco aumenta: reti Rai al 32,0% contro il 25,8 di quelle. I successi della Rai non si limitano ai tradizionali canali televisivi. L’offerta online – che include sia RaiPlay che i contenuti informativi di RaiNews.it e quelli sportivi di Rai Sport – nelha registrato una crescita del 40% rispetto al 2021, passando da 332milioni di ore di visione a oltre 463milioni e facendo diventare Rai il broadcaster italiano ...