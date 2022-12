Luce

La pop starGrande dona regali ai bambini in ospedale. Il grande cuore della cantautrice e attrice 29enne ha ...È stata una battagliaprimo all'ultimo torneo, un testa a testa continuo decisosi al terzo set ...durato circa un mese di cui hanno saputo approfittare al meglio Paula Josemaria eSanchez. ... Ariana dal cuore Grande: regali ai bambini ricoverati negli ospedali di Manchester - Luce Senza dimenticare lo Scudetto dell’Under 19 e la Panchina d’Oro per mister Massimiliano Neri. Un anno solare iniziato e concluso in diretta Sky, dal 4-4 contro il Pescara dell’8 gennaio, 10^ giornata ...Coronavirus, muore un 77enne al “Frangipane” di Ariano Irpino. Il decesso è avvenuto nella giornata di ieri L’uomo, residente in provincia di Avellino, era ricoverato in Area Covid dell’ospedale della ...