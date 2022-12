Aprilia | lutto nel mondo della radio | è morto Nando Bisacco | era tra i fondatori di Radio Studio 93

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 29 dicembre 2022)e ilperdono una delle voci storiche che hanno contrassegnato un’epoca sul territorio., tra idi93, non c’è più. Si è spento a 60 anni e la notizia ha fatto subito il giro del web gettando un velo opaco in queste ultime ore del 2022. Chi eraspeaker storico di93 Il suo ricordo è impresso in modo indelebile in tantissime persone che hanno ascoltato la sua voce. Grazie a lui migliaia di ascoltatori hanno scoperto la passione per la musica degli anni d’oro, nel ’70 e nell’80. Ieri mattina, purtroppo, la drammatica notizia. “Sono ...