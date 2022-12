Approvata la nuova Legge di Bilancio | ecco cosa prevede

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Dopo l’ok della Camera, anche il Senato dà il via libera definitivo alladivarata dal governo Meloni. L’approvazione, con fiducia, è arrivata con 107 voti a favore. Soddisfatta la maggioranza per essere riuscita a far passare il testo in extremis, prima del termine del 31 dicembre, scongiurando l’esercizio provvisorio, mentre dall’opposizione piovono critiche. “Missione compiuta”, è il primo commento del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. “Sono soddisfatto di questa prima manovra economica. La considero una missione compiuta. Scritta in tempi record e in una situazione di contesto eccezionale non positivo, ilche abbiamo presentato rispetta gli impegni presi con gli elettori e ha maturato prima la fiducia dei mercati e delle istituzioni europee e ora ancora piu importante, quella del ...