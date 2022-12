Aperta la casa di comunità di Limbiate | centro prelievi | prenotazioni visite e ambulatori

Fanpage.it

... Petrarca, Cardinal Boetto, salita del Fondaco, vico San Matteo, vico Falamonica, via alladi ...e uso di ogni tipo di artificio pirotecnico/materiale esplodente in area pubblica e/o/al ...Le due sono costrette a restare in paese più di quanto immaginano e a condividere la stessa, ... È guerra, ma le due si troveranno loro malgrado ad affrontare un agguerrito nemico comune, ... Pesaro, trovato morto in casa a 33 anni: aperta inchiesta sulla morte ... La donna, 37 anni, madre di due figlie piccole, era stata in pronto soccorso per dolori al petto e a un braccio. Aperta un'inchiesta in Procura, disposta l'autopsia ...La donna accusava un dolore al petto e al braccio, ma secondo l’ospedale di Mantova dagli accertamenti non risultava nulla di preoccupante ...