Anziana trovata morta nel congelatore | l' ipotesi del suicidio

Agenzia ANSA

Una donna di 77 anni è statamorta nel congelatore all'interno della sua abitazione, a Trodica di Morrovalle in provincia ... quindi sono entrati in casa, ma dell'nessuna traccia fino a ...Una donna di 77 anni è statamorta nel congelatore all'interno della sua abitazione, a Trodica di Morrovalle, nel ... quindi sono entrati in casa, ma dell'nessuna traccia fino a quando ... Lasciata sola per sette giorni, anziana trovata denutrita Le stesse autorità Usa hanno ammesso che i due terzi dei mezzi schierati per far fronte alla tempesta di neve sono rimasti bloccati così come ogni ...I fuochi d'artificio erano custoditi in una busta di nylon, nascosti tra due rocce in un terreno incolto. Li ha trovati un anziano cercatore di funghi che ha chiamato subito i carabinieri. Rai utilizz ...