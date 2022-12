Anno che verrà | gli auguri ed i consigli del comandante dei Carabinieri VIDEO

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto “Festeggiate responsabilmente”: è l’appello che ha rivolto oggi ilprovinciale dei, Filippo Melchiorre in occasione di un incontro con la stampa per lo scambio diper la conclusione dell’. Icon le altre forze dell’ordine garantirla tutela dell’ordine pubblico attraverso un piano che è stato coordinato dalla prefettura di Salerno. Ma, ovviamente, come ha ribadito ildell’Arma serve la collaborazione dei cittadini ai quali ha chiesto di attendere la fine del nuovosenza comportamenti pericolosi. L’incontro con la stampa, oltre al tradizionale brindisi augurale, alla presenza anche deldel reparto operativo Luigi Aureli, è ...

PerugiaToday

Il nuovo eIDAS prevede inoltre, entro undall'entrata in vigore del regolamento, tutti gli Stati membri dell'Unione europea dovranno aver reso disponibile il digital wallet ai cittadini". Le ...... dedicato ai più ricchi d'Italia e del mondo, ed è tra le 15la redazione ha scelto come le più belle raccontate quest'. Una selezionemette assieme nuovi miliardari e under 30, aziende ... L'anno che verrà, le ordinanze per il Capodanno Rai in diretta da Perugia: i divieti e le regole che ha concluso la sua esperienza professionale in quel di Maranello che durava da ben 27 anni, il nuovo corso del Cavallino sarà targato Frederic Vasseur che entrerà ufficialmente in carica dal ...Riascolta Gli investimenti del 2022 di Due di denari. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.