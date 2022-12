Ancelotti nuovo ct del Brasile? La risposta | «Apprezzerei | ma…»

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Carlodiventerà ilct del? Il tecnico ha risposto al possibile passaggio alla guida di una Nazionale Carlo, in conferenza stampa, ha risposto alle voci su un suo possibile approdo sulla panchina del. LE PAROLE – «Non mi hanno chiamato, ma se fossero davvero interessati. La mia posizione è comunque chiara, io non dirò mai al Real che la mia avventura qui è finita». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Eurosport IT

... quando compirà 18 anni, eppure si continua a parlare di Endrick , ilacquisto del Real ... Ho anche già parlato cone spero che Vinicius, che è un mio grande amico, Militao, Rodrygo e ...Davideha rilasciato una intervista al quotidiano spagnolo AS: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dalservizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie Ancelotti nuovo ct del Brasile La panchina verdeoro stuzzica "Re ... Il tecnico del Real Madrid: "Ogni epoca ha giocatori molto bravi" Carlo Ancelotti dice la sua sul dibat tito, infiammatosi dopo il Mondiale, se Leo Messi è il miglior calciatore di tutti i tempi . "E' ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...