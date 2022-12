AMICI22 | ASCANIO | IL BRANO “MARGOT” BATTE GLI INEDITI DEGLI ALTRI ALLIEVI

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Ildigliconcorrenti diNonostante sia stato uno dei primi cantanti ad essere stato eliminato dalla 22ma edizione disembra essere uno dei cantanti più apprezzati del programma. Grande è infatti il successo che il suo singolo ineditosi è guadagnato in queste settimane su tutte le principali piattaforme di streaming. Adè bastato un pezzo appena perre l’agguerrita concorrenza dei suoi colleghi compagni di avventura ad Amici, che nonostante siano ancora all’interno della scuola non sono riusciti are i numeri del suo pezzo inedito. Ad oggi, 27 dicembre,ha ...