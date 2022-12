TuttoTech.net

Nonostante i recenti tagli, l'amministratore delegato Andy Jassy hadi raddoppiare le ambizioni per l'attività streaming dell'azienda. In Italia,detiene parte dei diritti di ......la nuova app indipendente di, ma riferisce anche come in linea generale l amministratore delegato Andy Jassy voglia puntare sempre più sui contenuti sportivi, tanto da aumentare in modo... Amazon ha deciso di puntare sullo sport e prepara un'app L'idea è un'app per smartphone, tablet e tv per fruire delle esclusive come le partite di Champions League e i documentari su squadre o campioni ...Amazon Prime Air è il nuovo serivizio che Amazon sta implementando: consegne entro un’ora dall'ordine usando i droni come corrieri.