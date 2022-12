Amadeus resta solo a Capodanno | Nino Frassica ha il Covid

(Di giovedì 29 dicembre 2022)si avvicina esul palco de L’anno che verrà perchéha il. Purtroppo, il conduttore del tradizionale concerto disu Rai 1 deve rivedere tutta la scaletta. Imprevisti a cui siamo purtroppo tutti abituati, di certo tutti dispiaciuti chenon sarà la spalla di. E’ lui ad avere dato conferma della sua assenza, che non sarà in diretta da Perugia. Un forfait arrivato davvero all’ultimo momento perché 2 giorni sono davvero pochissimi per un cambio programma così importante. “Purtroppo non ci sarò e lo vedrò da casa” è la risposta data a Davide Maggio, quindideve pensare alla sostituzione. Chi ...

ilmattino.it

aperta, allora, la partita del toto - conduttrici. Accanto adci saranno sicuramente Chiara Ferragni per la prima e per l'ultima serata, come è stato più volte ufficializzato dalla ......a fregare le regole messe lì dal nemico prossimo ad ostacolare la propria "realizzazione" è e... Risposta alla domanda: sei vaccinata per davvero o noquesta domanda a Madame l'ha fatta ... Madame resta in gara a Sanremo. Amadeus: «C'è un'indagine. Finché non è colpevole è innocente». Confermata anc L’indiscrezione da Mediaset: «Non è interessata a quel genere di prestazioni artistiche». Poi la nota sparisce dai social ...Sanremo 2023 è alle porte e tutto si sta pian piano definendo. Dopo aver svelato gli artisti in gara, dopo aver proclamato ...