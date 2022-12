Alex Belli promuove Soleil Sorge opinionista | “Da prenderla fin dall’inizio”

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 29 dicembre 2022)nella venticinquesima puntata del Grande Fratello Vip 7 ha svolto il ruolo did’eccezione. L’italoamericana per il lavoro svolto ha ricevuto pareri discordanti: da una parte critiche fortissime per le sue parole contro Luca Onestini, dall’altra grandi consensi.ieri si è esposto sui social nel dissing tra Gianmarco Onestini e, ma ancora non si era pronunciato sul lavoro svolto dalla vippona. Oggi l’ha fatto e ha stupito tutti. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7sudel GF VIP 7: “Ha un verve perfetta per il ruolo da” Malgrado tutti i dissapori tra i due ex solex, ...