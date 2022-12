Agenzia Entrate | l’appuntamento si prenota anche al telefono

(Di giovedì 29 dicembre 2022) (Adnkronos) – Nuovo servizio die Riscossione per fissare un appuntamento allo sportello, dedicato a chi non ha la possibilità di interagire con il web. A partire da oggi 29 dicembre, infatti, è possibilersi, oltre che direttamente sul sito internet,chiamando il contact center al numero 060101. Si tratta di un’ulteriore modalità che, al pari di quelle telematiche già attive, consente di scegliere lo sportello più vicino, il giorno e l’ora tra quelli disponibili. Chi prendetramite il contact center riceverà direttamente dall’operatore telefonico le indicazioni su numero di ticket, sportelloto, data e ora del. Inoltre, se non si fornisce un indirizzo email sul quale ricevere il codice (Qr-code) con ...

Adnkronos

