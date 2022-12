Ag Jorginho | Saremo felici di un nuovo interesse del Napoli | Giuntoli lo apprezza molto

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Joao Santos, agente di, centrocampista del Chelsea, ha parlato a TuttoMercatoWeb, ecco le sue parole: “è in scadenza il 30 giugno, abbiamo una proposta di rinnovo e diamo priorità al Chelsea.ha rappresentato la nostra casa in Italia,il ragazzo, per noi è una piazza speciale. Se ci fosse unsaremmo, però al momento ilnon ha avuto contatti con noi”.

Sky Sport

Vorremo parlare con lui in caserma , se ha la gentilezza di riferire questo negrati . ... l'ex e il cane di quest'ultimo (chiamato) avessero cattive intenzioni nei confronti della ...... con Pioli furioso per l'espulsione di Tomori e il rigore dell'1 - 0 realizzato da. Al ... "Ci dobbiamo credere, andare a Zagabria a giocare il nostro calcio e, sebravi a vincere lì, ... Tonali: "Milan forte, crediamo allo scudetto. Leao deve fare la scelta migliore per lui" Stenta ancora ad arrivare il rinnovo di Jorginho con il Chelsea e il Manchester United starebbe seguendo interessato la vicenda ...La Juve non ha alcuna intenzione di farsi trovare impreparata, pronta a fiondarsi sul colpo a zero. La firma per un altro club è già saltata ...