Aereo precipita sulle Dolomiti | la pilota 22enne salva tutti i passeggeri | “Così siamo sopravvissuti”

il Dolomiti

... morti i due piloti Canadaire si schianta sull'Etna, video terribile: morti i due piloti "Sapendo di andare contro alla montagna, ho fatto di tutto per mettere in piano l'rispetto al ...Selvaggia Lucarelli infastidita dal bimbo che piange (per ore) in: ecco le sue parole L'incidentesulle montagne I tre giovani, tutti residenti a Belluno, avevano scelto di fare una gita ... L'aereo precipita ma il pilota riesce a farlo atterrare in un canalone sulla neve: paura nel Lagorai ma tutte le persone a ... Silvia De Bon, pilota di 22, ieri 28 dicembre, ha rischiato di schiantarsi con l’aereo che stava pilotando a quota 2.100 metri, sulle Dolomiti trentine. In un’intervista al Corriere della sera ha rico ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...